Jim Ross | “Goldberg e Brock Lesnar hanno fatto un sacco di soldi per il loro match a WM20”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il contributo dinel mondo del pro wrestling non può essere dimenticato e il suo più grande rivale in WWE, probabilmente, ha contribuito a far crescere la sua fama. Dopo 12 anni di assenza dal ring, Bill è tornato alle Survivor Series 2016 per affrontare The Beast Incarnate. Prima di allora, l’ultimo incontro di, odiato da molti fan, era stato controa WrestleMania 20. I sostenitori lodetestato perché sapevano che entrambi avrebbero lasciato la compagnia dopo l’evento. Nemmeno Steve Austin come “arbitro speciale” riuscì a salvare l’incontro. Durante la puntata di Grilling JR, Jimha rivelato cose interessanti sulla contesa. Le sue parole “Per 13 minuti di lavoroguadagnato 250.000 ...

Spazio Wrestling

Non era come la relazione trae Rachel in Friends; ho sempre pensato che la loro relazione ... In una recente intervista, inoltre,Parsons ha spiegato perché Sheldon è così maleducato nello ...... dalle 20:00Williams v Sebastian Bialecki (R1) Jamie Hughes v Jimmy Hendriks (R1) Ricky Evans ... dalle 13:30 Brendan Dolan v Hughes/Hendriks Chris Dobey v Kleermaker/HanSmith v O'Shea/... Jim Ross: “Ecco quanto hanno guadagnato Brock Lesnar e Goldberg per il loro match di WrestleMania 20” Il commentatore della AEW Jim Ross ha rivelato la cifra che la WWE diede a Brock Lesnar e Goldberg per il loro match di WrestleMania 20 ...Goldberg è ormai uno dei nomi più conosciuti del panorama del wrestling professionistico. Il suo contratto con la WWE è in scadenza nel 2022, e nonostante le voci su un possibile rinnovo, l'Hall of Fa ...