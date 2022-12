Investe un poliziotto per sfuggire a un controllo | catturato

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Ha investito con l’auto unperad un, ma è statopoco dopo grazie alla prontezza e precisione dello stesso agente ferito, che ha sparato alla ruota della vettura arrestandone la corsa. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove un 40enne pusher del posto è finito agli arresti domiciliari per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di droga, in particolare di circa 15 grammi di cocaina. Era proprio la droga che aveva addosso che ha spinto il 40enne ad ingranare la marcia nel momento in cui i poliziotti della Squadra Mobile di Caserta lo fermavano per un; gli investigatori avevano forti sospetti che l’uomo spacciasse cocaina vendendo le dosi in ...

