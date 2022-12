Inter e Napoli | l'Angers da il via libera alla cessione di Ounahi | c'è la richiesta

fcinter1908

Il ritorno di Lukaku che punta con fiducia ad una maglia da titolare contro il. Segna, un paio di colpi su cuore e stemma dell', sorride. Il solito Lukaku insomma verrebbe da dire balla vittoria per 2 - 0 contro la Reggina. Il giocatore che in nerazzurro incide e si ...Si è visto chiaramente che ilfisicamente non c'è, non era brillantissimo, anche se poi non ... occorre rimettersi in sesto, ma ci sono tanti giorni ancora prima della sfida con l'". ... Modugno (Sky): “Inter-Napoli Dopo il Villarreal Spalletti mi ha detto che…” Al Granillo di Reggio Calabria l’Inter di Simone Inzaghi esce vincitrice contro la Reggina con un 2 a 0 firmato Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il tecnico interista fa partire dal primo minuto il ..."Sicuramente c'è il Napoli, ma ci siamo anche noi. Sarà una bella competizione, è anche bello competere con ottime squadre ...