Il 2022 dell’AlbinoLeffe si chiude con una sconfitta | la Feralpisalò vince 1-0

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Stavolta la rimonta nel finale non riesce. L’AlbinoLeffeil proprioincassando la sestain campionato sul campo della capolista. 1-0 il risultato che lascia i blucelesti sempre fissi a 24 punti nel girone A della Serie C, mentre i bresciani si confermano in testa alla classifica. Per la squadra di Biava – ancora senza Saltarelli, Francesco Gelli e Cori, con Giorgione che rileva Doumbia come unica novità – l’avvio è difficile, sono i padroni di casa a tenere in mano il gioco. Va meglio nella parte centrale, ma a trovare la rete che sblocca e decide la contesa è la Feralpi: un fallo di Miculi su Siligardi manda dal dischetto Pittarello, che è è sicuro nello spiazzare Pagno. La reazione c’è, ma sono ancora i bresciani a sfiorare il 2-0 nuovamente con Pittarello, mentre nel finale ci vuole ...