Deadpool 3 | Charlie Cox ha chiarito le voci su un suo possibile cameo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Cox ha deciso di chiarire lesecondo cui avrebbe partecipato a unin3, ora la curiosità di tutti ritorna su Daredevil: Born Again. Prima ancora di ufficializzare l'esistenza di Daredevil: Born Again, abbiamo visto il personaggio diCox comparire prima in Spider-Man: No Way Home e in seguito con She-Hulk: Attorney at Law. Anche se le possibilità "di" sono imprevedibili, l'attore ci ha tenuto a chiarire una voce che lui stesso a messo in giro riguardo a3. Per comprendere bene questa storia dobbiamo partire dall'inizio. Nel corso di una recente apparizione al Roster Con in Germania, l'attore protagonista di Daredevil: Born Again ha scherzato sul fatto che "ci sarebbe un posto per Daredevil anche in ...