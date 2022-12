Cambridge Analytica | Meta pronta a pagare 725 milioni di dollari | «La class action più ricca di sempre»

Il Sole 24 ORE

Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha accettato di pagare 725 milioni di dollari... Instagram e WhatsApp) ha accettato di pagare 725 milioni di dollari per risolvere una class action che accusava il colosso dei social media di consentire a terzi, tra cui, di ... Meta pagherà 725 milioni di dollari per risolvere la causa Cambridge Analytica (Teleborsa) - Meta Platforms (società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp) ha accettato di pagare 725 milioni di dollari per risolvere una class action che accusava il colosso dei ...Dopo il sold out dell'edizione limitata della scorsa estate, Citroën annuncia che My Ami Buggy tornerà in primavera, questa volta in 1.000 esemplari ...