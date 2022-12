Ballando con le Stelle stasera 23 dicembre 2022 | ospiti | pronostici e orario della finale su Rai 1

Corriere della Sera

...in maniera 'garbata', mantenendo stile ed eleganza, facendo una doccia o un bagno in mare ... ma la interpretano alla loro maniera, senza nostalgia,grande intelligenza euno sguardo ...Manca poco alla finalissima dile stelle . Tra le sette coppie ancora in gara c'è anche quella composta da Rosanna Banfi e Simone Casula : non è tra le favorite, però potrebbe riservare sorprese. Di certo l'attrice può ... Milly Carlucci: «Zanicchi, Lucarelli e Montesano a Ballando con le Stelle: adesso parlo io» Manca ormai pochissimo al gran finale di Ballando con le Stelle e Milly ha fatto il punto su questa edizione. Su Montesano ha preferito non esprimersi.Come ogni anno Haifa, la “capitale del nord” d’Israele famosa per la convivenza tra abitanti ebrei e arabi, celebra in un’atmosfera speciale le festività natalizie e di Hanukkà con il festival Hag HaH ...