“Arbitro venduto!” | così i francesi strepitano in una petizione per la sconfitta al Mondiale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic – Inon accettano laalcontro l’Argentina avvenuta domenica scorsa. Chissà perché, la cosa non ci sorprende affatto. Quanta sportività avevano dimostrato i transalpini nell’ormai lontano 2006, quando a batterli ai rigori in finale fu proprio la nazionale italiana, è del resto agli “onori” della storia. “venduto”: ladeicontro la vittoria argentina alCome riporta Adnkronos, tanti, tantissiminon hanno digerito laai mondiali in finale con l’Argentina. I tifosi transalpini se la prendono in particolare con l’Marciniak, duramente contestato oltralpe. I fegati sonoirritati che sul sito ...

