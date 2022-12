Siete dei miserabili | così Giachetti attacca Conte e il M5s in Aula

(Di giovedì 22 dicembre 2022) "Potete essere definiti politicamente con un solo termine:dei". Dai banchi della Camera Robertosi è scagliato contro i deputati del Movimento 5 stelle e contro il loro leader, Giuseppe, ricordando la vicenda della proroga fino al 31 dicembre del 2025 del blocco dell'adeguamento dell'indennità dei deputati, che ha ricevuto il via libera unanime dall'Ufficio di presidenza di Montecitorio, su proposta unanime da parte del collegio dei Questori. "Un secondo dopo che la decisione è stata presa, esce un comunicato del Questore del M5s che rivendica una lotta, una battaglia per poter arrivare a questa decisione – ha sottolineato–. Arrivati alla sera è intervenuto anche Giuseppe, leader del M5s, con un messaggio su Facebook. Potete essere ...

Adnkronos

L'intervento del deputato a proposito del blocco dell'adeguamento dell'indennitàparlamentari, rivendicato dai grillini come un successo politico dopo la decisione unanime del collegio...... incluso Donald Trump, bandito dop l'assalto al Campidogliosuoi sostenitori il 6 gennaio 2021. ... Se state leggendo queste righe, probabilmente nonmolto turbati dai Twitter Files: l'idea che ... Giachetti contro M5S e Conte: "Siete miserabili" - Video La ricerca condotta da Reply “Cloud Governance: Focus on FinOps” conferma come i crescenti investimenti nel cloud computing siano accompagnati da una ...Si torna a parlare del telescopio spaziale James Webb che ha catturato recentemente un'immagine della galassia a spirale NGC 7469 che si trova a 220 milioni di anni luce dalla Terra. Inoltre è stata a ...