Reddito di cittadinanza | Durigon | “I laureati facciano anche i camerieri | non si può essere schizzinosi”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Claudio, sottosegretario al Lavoro in quota Lega, tra i principali artefici della riforma deldiche porterà la misura ad estinguersi nel 2024, ha spiegato i motivi dietro l’abolizione dell’aggettivo “congrua” in merito all’offerta di lavoro che i percettori del sussidio sono tenuti ad accettare, pena l’esclusione. “L’offerta congrua che abbiamo in mente – ha detto a Radio 24 – prevede che qualsiasi persona,laureata, se gli offrono un postodi cameriere casomai vicino casa è giusto che la accetti, perché se uno prende dei soldi pubblici non credo che possaschizzinoso. Il criterio della territorialità restaperché una persona non può andare a Trieste per due giorni se è di Napoli, tranquillizzerei Conte”. Il leader ...

Durissimo, intanto, l'attacco del M5S sul taglio al reddito di cittadinanza. "Commentando l'eliminazione della "congruità" dell'offerta di lavoro per i percettori "occupabili" di Rdc, avvenuta ...