Pronostico Bitesize | Motherwell vs Kilmarnock – 23 12 22

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sito inglese: Concorrenza: Premiership scozzese Mercato: Oltre 1,5 gol Probabilità: 4/11 @888sport Due squadre che si trovano a cercare una spinta venerdì sera,accoglieràa Fir Park quando inizieranno le partite di Premiership di questo fine settimana. A partire dai padroni di casa, che non sono riusciti a trovare alcun tipo di spinta durante la pausa invernale forzata della Coppa del Mondo dopo essere stati colpiti da un 4-0 contro il Tottenham, squadra della Premier League, il 9 dicembre in un’amichevole,cercherà disperatamente di trovare un po’ di stabilità qui . Tuttavia, vista l’ultima volta in Premiership il 12 novembre, quando ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il St. Johnstone, la squadra di Steven Hammell ha raccolto solo una vittoria in una delle ultime otto gare ...