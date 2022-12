Napoli-Lille | Spalletti | “Dobbiamo migliorare in diversi aspetti Kvaratskhelia sta meglio”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il tecnico delLucianoha parlato a Sky Sport dopo il ko per 4-1 subito stasera contro il: “Si devono farediverse cose e bisogna farle. In questo momentoperò completare la preparazione, andando a giocare a campo aperto, andando alti, diventa difficile in questa situazione. Poi abbiamo preso anche due gol che non si possono prendere”. Il tecnico toscano ha provato a spiegare i motivi della sconfitta scartando l’ipotesi della scarsa attenzione provocata dal big match contro l’Inter del 4 gennaio: “Non vedo come si possano fare pensieri o calcoli del genere. Noiandare sempre forte, forse in questo momento non ci supportano per quanto vorremmo andare forte, però a livello di atteggiamenti cerchiamo le stesse cose e ...

Commenta per primo Un ritorno da avversario con un sapore dolce per Adam Ounas. L'algerino è stato protagonista con ilnella vittoria per 4 - 1 contro ilal Maradona. Una piccola rivincita per lui, che è arrivato nell'estate del 2017 ai piedi del Vesuvio ma non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio ...Commenta per primo Autore del gol della bandiera finale nel duro ko delcol(4 - 1 per i francesi al punteggio), Giacomo Raspadori ci ha tenuto a chiedere scusa ai tifosi al fischio finale. ' Sono dispiaciuto , non siamo riusciti a dare una gioia al tanto ... Napoli-Lille 1-4: Spalletti ancora ko al 'Maradona' L'attaccante azzurro analizza la sconfitta in amichevole contro il Lille: "Giocare in più ruoli per me è un'opportunità" ...SSCN- Il Napoli perde 1-4 contro il Lille nell'amichevole disputata questa sera al Diego Armando Maradona. Risultato roboante per i francesi, che passano in vantaggio con Diakite al diciassettesimo, m ...