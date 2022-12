Manovra | Letta | ' la più pasticciata degli ultimi 20 anni | non è vero che erano pronti' **

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "La manovra dimostra che la destra non era pronta. Il primo messaggio di campagna elettorale che ci hanno dato, 'siamo', era fallace. Nonminimamente. Questa è la legge di bilancio più20, ancora adesso non sappiamo bene il testo che verrà votato". Lo ha detto Enricoall'incontro sul Pd.

ROMA (ITALPRESS) – "Credo che sia un grande caos di una manovra che non ha nulla sulle cose strutturali, neanche un euro". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Radio Anch'io su Rai Radio1. "Non ...