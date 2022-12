La FIGC contro la Juventus | la nota UFFICIALE dei bianconeri

Il Riformista

...Nuova indagine nei confronti della Juve Quegli atti sono stati esaminati dalla procurae hanno ... ha fatto sapere il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, dopo il successo in amichevole...Quegli atti sono stati esaminati dalla procurae hanno portato oggi alla notifica alle parti ... ha fatto sapere il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, dopo il successo in amichevole... Plusvalenze, la procura Figc ci riprova: chiesa la riapertura dell’inchiesta contro Juve, Napoli e al... (ANSA) - ROMA, 22 DIC - Tre giorni di lavoro e 66 giocatori coinvolti in una nuova tappa del percorso della Figc per agevolare la transizione dalle Nazionali giovanili a quella maggiore e ampliare la.Arriva il comunicato ufficiale secondo cui è stato presentato ricorso contro i bianconeri. Non solo la Juventus coinvolta ...