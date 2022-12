Khloé Kardashian è la figlia di OJ Simpson? La risposta dell’ex campione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’exOJha smentito una volta per tutte di essere il padre di, confermando di non essersi mai legato sentimentalmente a Kris Jenner. Pur ritenendola una “ragazza carina”,ha sottolineato che era solito uscire con le top model e di non essersi mai sentito attratto dalla madre delle Kar-Jenner. La cospirazione secondo cui O. J.sarebbe il padre diè cominciata a circolare su Internet quando la famigliaè diventata un caposaldo della reality tv nei primi anni 2000. Questa teoria fa leva sul fatto cheabbia tratti fisici diversi dalle sue sorelle biologiche (è molto più alta di loro e ha i capelli chiari) e si ricollega allo stretto rapporto che la Jenner aveva con ...

Da cosa nasce questo gossip Dalla vicinanza delle famiglie Simpson - che avrebbe agevolato una presunta relazione clandestina, dalla statura di