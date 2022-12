(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA – “Quanto sta avvenendo in queste settimane insuperae non può, in alcun modo, essere accantonato”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio, nel messaggio inviato alla conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia. Il capo dello Stato ha ricordato che al centro del nostro “sistema di valori vi è la dignità umana e il rispetto della persona, che oggi vediamo invece in tante parti del mondo calpestato”. L'articolo L'Opinionista.

TGCOM

Anche se ancora positivo al Covid , ieri il presidente della Repubblica Sergioè tornato a parlare della guerra in Ucraina , senza tralasciare quanto sta accadendo in. Un capo dello Stato davvero infervorato, che ha usato toni duri nel corso del messaggio ...Contro la repressione di Teheran si è espresso anche il presidente Sergio, nuovo orrore: 14enne stuprata e uccisa . Sergio: "Superato ogni limite" . Arrestata l'attrice ... Iran, Mattarella: "Superato ogni limite, non accantonare il tema" Contro la repressione di Teheran si è espresso anche il presidente Sergio Mattarella. Iran, nuovo orrore: 14enne stuprata e uccisa Sergio Mattarella: "Superato ogni limite" Arrestata l'attrice Taraneh ...ROMA - "Quanto sta avvenendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato". Lo ha sottolineato il ...