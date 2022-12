Incidente oggi sul Gra a Roma | un morto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – . Lo scontro che ha coinvolto più veicoli in corrispondenza della galleria Cassia. Chiuso al momento un tratto della carreggiata interna del Grande raccordo anulare al km 12,600 con uscita obbligatoria su via Cassia. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. L'articolo proviene da Italia Sera.

Virgilio Notizie

Tratto al momento chiuso, uscita obbligatoria su via Cassiasul Gra a Roma, un morto. Lo scontro che ha coinvolto più veicoli in corrispondenza della galleria Cassia. Chiuso al momento un tratto della carreggiata interna del Grande raccordo ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ...57 Redazione Attualità 0 67 TELERAMA - Ritorna anche, come ogni giovedì sera, alle ore 21.15, ... Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: carambola tra auto, un morto e due feriti. Traffico in tilt SARONNO – Voleva forse festeggiare l’arrivo delle vacanze natalizie, ma si è cacciato in un serio guaio. E’ accaduto stamane, giovedì 22 dicembre, davanti l’ingresso dell’Itc “Zappa” di via Grandi a S ...Incidente stradale poco prima delle 19 di giovedì 22 dicembre sulla provinciale che attraversa Albese con Cassano e che in quel punto corrisponde a via Vittorio Veneto. Lo scontro frontale tra due aut ...