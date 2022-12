In aeroporto come in stazione | Iata prepara lo One-ID

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L'International Air Transport Association () sta sviluppando uno standard per l’accertamento dell’identità e dei privilegi di ogni passeggero con l'obiettivo di velocizzare la modalità “ready for flying”, ovvero il modo per far arrivare i viaggiatori agli aeroporti pronti per il volo, un po’accade nelle stazioni ferroviarie. La nuova prassi si basa ovviamente su un procedimento altamente digitalizzato che consentirà ai viaggiatori di dimostrare la loro ammissibilità verso una destinazione internazionale evitando di fermarsi al banco del check-in o alla porta d'imbarco per il controllo dei documenti. La carta d'imbarco sarà sempre più frequentemente collegata agli identificatori biometrici, e grazie alla procedura precoce saranno direttamente i governi a dare lo stato di "Ok to fly" alla compagnia aerea, evitando quindi ai viaggiatori i ...