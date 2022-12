Il fallimento del razzo italiano scelto dall' Ue per liberarsi di Elon Musk

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Missione fallita. Doveva servire a liberare l'Europaa dipendenza dai razzi di SpaceX, il colosso aerospaziale guidato da. Invece il lanciatore spaziale europeo Vega-C, costruito in Italia, ha subito un'anomalia due minuti e 27...

Verità e Affari

Le autorità, temendo probabilmente che potesse 'ribaltare' la storiasuohanno quindi deciso di accelerare le accuse e arrivare alle manette.La certificazione di questola rende l'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra)ministero dell'Ambiente con il rapporto 2022 sui rifiuti speciali. Avio precipita in Borsa dopo fallimento del lancio di Vega C Revlon passa di mano. L'azienda statunitense di profumi e cosmetici, entrata lo scorso giugno nel Chapter 11, l'equivalente statunitense del fallimento, ha raggiunto un accordo con alcuni dei suoi fin ...Il produttore di DRAM e NAND Micron, dopo una trimestrale complicata, annuncia un taglio del personale del 10% e azioni volte a contenere le spese. Il rallentamento del mercato PC e gli alti livelli d ...