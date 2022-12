Gianluca Vialli | ore difficili | arriva la decisione della sua famiglia

(Di giovedì 22 dicembre 2022), laha preso unalegata alla salute del campione. In questi giorniper l’ex centravanti di Nazionale, Sampdoria, Juventus e Chelsea il mondo dello sport si è stretto intorno a lui. Migliaia i messaggi che sonoti. “Forza, forza, forza, forza,”, “Forza Luca, combatti con tutte le forze che ti sono rimaste. Non mollare, noi facciamo tutti il tifo per te. Questa è una battaglia importante, la più importantetua vita, non puoi perderla”, “Non mollare”. Una battaglia che dura da cinque anni quella dicontro il cancro al pancreas. Un argomento che il campione non aveva mai ignorato e che, con forza, aveva raccontato durante un’intervista ad ...

è alle prese con un tumore al pancreas da cinque anni. Nel 1985, ci fu il caso di Bruno Beatrice, giocatore della Fiorentina. Si ammalò, un anno dopo il ritiro, per una leucemia ...Le condizioni di salute didestano preoccupazione: tantissimi i messaggi d'affetto che arrivano da tutto il mondo. Ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo la notizia di pochi giorni fa relativa al ... Non sarebbe in immediato pericolo di vita Gianluca Vialli. La madre rientrata da Londra Sono giorni di ansia e di apprensione per Gianluca Vialli, ricoverato in una clinica di Londra a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Tantissimi personaggi del mondo ...Blog Calciomercato.com: Nessuno ne parla, ma il problema esiste. Per la verità qualcuno prova a lanciare qualche allarme, ma repliche non ce ne stanno e si continua, in ...