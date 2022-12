Eva Kaili resta in carcere | la Corte respinge tesi difesa E si apre altro scenario ' italiano'

Agenzia ANSA

- La Procura belga ha respinto la richiesta del rilascio sotto sorveglianza con braccialetto elettronico formulata dai suoi avvocati, per la collaborazione della donna con la giustiziaLa decisione sulla permanenza in carcere di, l'ex vice presidente del Pe agli arresti per lo scandalo del Qatargate, è arrivata: dovrà rimanere in carcere per un altro mese. "collabora all'inchiesta in maniera attiva e contesta ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere La Procura federale belga ha deciso di non scarcerare Eva Kaili nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione legata al Qatar.I giudici belgi hanno confermato il carcere per Eva Kaili: le speranze dell’avvocato dell’ex vicepresidente del Parlamento Ue sono sfumate.