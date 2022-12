Zaccagni e Nasti convoleranno a nozze | la cerimonia a fine stagione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A, Mattiae Chiarasi sposeranno. Secondo quanto riporta Chi, i due converranno ail prossimo 20 giugno 2023. Un matrimonio estivo per poi potersi godere la lunga luna di miele prima chedebba rientrare in attività con il classico ritiro pre-campionato della sua Lazio. Poche settimane fa, i due hanno anche avuto il loro primo figlio: Thiago. Sempre secondo Chi, i due dovrebbero festeggiare a Villa Miani, una dimora storica a Roma che ha una vista da sogno su tutta la città, mentre per lareligiosa, dovrebbe essere scelta quella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli dove si sposarono Ilary Blasi e Francesco Totti. SportFace.

