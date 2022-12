tocca il culo a una commessa ma la giudice lo assolve perche' la pacca e' durata meno di...

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Da www.tgcom24.mediaset.itsul sedere Lasul sedere è violenza sessuale, ma non se viene data con il dorso della mano e se la 'del contatto' è 'fugace'. Lo stabilisce il Tribunale di Lecce,...

Il Primato Nazionale

Da www.tgcom24.mediaset.it pacca sul sedere La pacca sul sedere è violenza sessuale, ma non se viene data con il dorso della mano e se la 'durata del contatto' è 'fugace'. Lo stabilisce il Tribunale ...... di fatto, festeggiato con la squadra con tanto di scatti mentree alza la Coppa. In diversi ... è stato l'attaccante Giuseppe Rossi , oggi svincolato: "Salt Bae può baciarmi il. Voleva tutte ... La tifosa tocca il sedere al cronista, è polemica: “Se lo fa un uomo è cultura dello stupro” Ha fatto discutere il mondo del calcio la presenza di Salt Bae, noto ristoratore di lusso, nei momenti delle celebrazioni dell'Argentina dopo il Mondiale vinto, con tanto di scatti ...Pur ritenendo il gesto “immorale, volgare e irrispettoso”, la Procura di Lecce ha chiesto l’archiviazione – accolta dal Gip del Tribunale della città pugliese – per un uomo che aveva toccato il sedere ...