Sul Reddito di cittadinanza una trovata che fa girare pure Aristotele nella tomba

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Senza scomodare il grande, intuiamo l’enorme differenza che corre tra la definizione di ciò che è “in atto” e di ciò che è “in potenza”. Nel primo caso abbiamo: ciò che è e non potrebbe non essere, nel secondo: ciò che non è e potrebbe essere. “Occupabile”, key word della norma transitoriaLegge di Bilancio per la rimodulazione deldiper il 2023, ci portadimensione della mera potenzialità che, in questo caso, è quella di trovare un lavoro. Una beffa per i percettori deldi. Il lavoro è potenziale, ma fare la fame è certo Non una cosa di poco conto perché chi non ha e probabilmente continuerà a non avere un lavoro, a un certo punto – per l’esattezza, dopo 7 mesi del prossimo anno – si troverà anche senza ...