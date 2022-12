Siviglia | ufficiale | rescisso il contratto di Isco

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo le voci che hanno cominciato a circolare nelle ultime ore, ora è arrivata l’ufficialità: ilha infatti annunciato di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale delcon. Il centrocampista nativo di Benalmadena era arrivato in Andalusia solo lo scorso agosto, dopo nove anni di Real Madrid, con le ultime stagioni di certo non esaltanti. Ora, dopo diciannove presenze totali con un gol e tre assist, la fine anticipata dell’avventura a, in attesa di scoprire quale sarà il futuro del classe ’92. SportFace.