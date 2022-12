(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Con il’azienda da il via alleesclusive che renderanno il vostro2022 ancora piùHMD Global (qui per maggiori info) con sede a Espoo, in Finlandia, è la casa dei telefoni. La missione di HMD è quella di fornire una connettività accessibile a tutti. HMD progetta e commercializza una gamma di smartphone e feature phone e un portafoglio in espansione di servizi innovativi. Con un impegno costante di sicurezza, durata, affidabilità e qualità, HMD è il licenziatario esclusivo del marchioper telefoni e tablet. Per mettere sotto l’albero un regalo bello, di design e che al tempo stesso preservi l’ambiente, HMD Global pubblica sul sito ufficiale tantissime promozioni su smartphone e tablet. Le ...

tuttoteK

... autore delle musiche per spot di Coca - Cola, Vodafone, Nescafe,tra gli altri) nella ...in studio - Early in the Morning (2013) e The World We Live In (2016) - e 6 singoli (tra i quali...... autore delle musiche per spot di Coca - Cola, Vodafone, Nescafe,tra gli altri) nella ...in studio - Early in the Morning (2013) e The World We Live In (2016) - e 6 singoli (tra i quali... Nokia Xmas Days: tutte le offerte per un Natale sostenibile Per mettere sotto l’albero un regalo bello, di design e che al tempo stesso preservi l’ambiente, arrivano i Nokia Xmas Days.