Napoli sfida all’Inter | rientrano Kim e Zielinski | buone notizie da Rrahmani

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilritrova Kim e, il centrocampista polacco è già tornato a Castel Volturno, oggi rientra anche il difensore. Dopo la-Lille, Luciano Spalletti potrà lavorare al completo a Castel Volturno per preparare lacon l’Inter. Il tecnico spera di poter recuperare anche Amirsegnalato in recupero completo. Il difensore è ancora in dubbio per la trasferta di Milano, ma dopo le ultime uscite è possibile che possa essere quantomeno convocato. Intanto arrivanoanche per Politano, ristabilito dopo aver saltato l’amichevole col Villareal giocata solo quattro giorni fa. A questo punto con il rientro adi Kim eil tecnico avrà tutti gli effettivi e circa 14 ...

GonfiaLaRete

Così si è creata l'asse Buenos Aires -, perchè si sa che quando parliamo di calcio e di ... Alla vigilia di questa gara si era discusso se questa sarebbe sta unatra nazioni o tra numeri ...Come vedere- Lille in diretta tv e in streaming Laamichevole trae Lille, in programma mercoledì alle 20:30 allo stadio 'Maradona' diverrà trasmessa in diretta tv su Sky ... Repubblica- Il Napoli sfida il Lille: rientra Kim dalla nazionale ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sfida tra club con ottimi rapporti e diversi calciatori che interessano al Napoli. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive così dell'amichevole col Lille in programma questa ...