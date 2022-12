“Ma ti sei vista?” Roberta Di Padua umiliata in studio | il pubblico di UeD non ci sta | è rivolta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne quella del 21 dicembre: il dating show va in vacanza e ritorna in onda il 9 gennaio 2023. pertanto saranno 18 giorni di stop per il programma di Maria De Filippi. Nel frattempo anche durante il periodo natalizio verranno registrate alcune puntate che andranno in onda successivamente. Come è stato confermato dal blogger Pugnaloni, nel mese di dicembre dovrebbero avere luogo tre nuovi appuntamenti: uno il 21, e uno doppio il 28 e 29. E di conseguenza durante le vacanze di Natale circoleranno comunque gli spoiler e le anticipazioni di Uomini e Donne. Nell’ultimo appuntamento dell’anno è arrivato inun nuovo cavaliere. Si tratta di Alessandro, 52 anni, si occupa di ristorazione. Divorziato e senza figli, Alessandro dice di voler trovare una donna che abbia tempo da dedicargli. Gemma Galgani lo nota subito, ma Paola vuole ...