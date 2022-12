Dybala sul rigore in finale | «Dibu mi aveva consigliato di tirare centrale»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Durante i festeggiamenti andati in scena a Buenos Aires nelle scorse ore,ha fatto parte del gruppo che ha girato la città con l’autobus.è stato uno degli uomini a calciare ilin. Una volta giunto a destinazione, la Joya ha parlato davanti ai tifosi argentini: «Sono morto, penso che negli ultimi tre giorni abbiamo dormito cinque ore – riporta TYC Sports. Gli ultimi due sono stati incredibili. L’ho sognato per tutta la vita. Ognuno di noi, nato in un paese così legato al calcio, lo sogna. Vivendola così, non ci sono parole».si è poi soffermato sul particolare affetto degli argentini: «Oggi è stata una giornata indimenticabile per quello che abbiamo dovuto vivere, per quello che ci avete fatto sentire. Essendo così lontani ci siamo sentiti molto vicini. Molti colleghi ...

Sportevai.it

Mai utilizzato da Scaloni per tutta la manifestazione Paulosi è ritagliato la sua fetta di ...città e dove ad accoglierlo c'erano tantissimi tifosi Poi la Joya racconta un curioso aneddoto...e il retroscenarigore in Argentina - Francia Una responsabilità enorme, dunque, per, inserito per trasformare il tiro dagli 11 metri. Proprio il Dibu, ancora una volta, è stato ... Dybala: Sul rigore decisivo il consiglio di Martinez | Calcio | Top News Paulo Dybala, durante i festeggiamenti per la vittoria al Mondiale, è tornato a parlare del rigore calciato in finale con l'Argentina ...ALBUFEIRA «Non servono le parole, questo sarà un giorno indimenticabile per tutti noi. Mille grazie Argentina!». La festa per Dybala non finisce più. Per lui, Messi, la squadra e una nazione di 46 ...