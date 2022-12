Damiani | “Se il Napoli vince con l’Inter sarebbe un problema…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Oscaroperatore di mercato, parla della sfida di Serie A in programma il 4 gennaio 2023 allo stadio San Siro.ai microfoni di Radio Crc dice: “Inter-è decisiva solo perperchè se ilsse,un problema per la squadra di Inzaghi recuperare questa distanza“. Ma si parla anche di calciomercato con lo scambio tra Sampdoria e, con Bereszynski in azzurro e Zanoli in blucerchiato. Ecco quanto dichiarato da: “Zanoli è un ottimo giovane, ma Bereszynski è una certezza, è tra i migliori in Europa nel suo ruolo e può essere un’ottima operazione per il. Mi fido di Giuntoli che è uno bravo. E’ un collaboratore di altissimo livello e quello che ha fatto nell’ultimo ...