Da Intesa Sanpaolo un programma internazionale per assumere neolaureati

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Si sono svolte il 20 dicembre al grattacielo dia Torino le selezioni per l’assunzione di ventidi eccellenza che saranno inseriti nell’International Graduate Program, il percorso di formazione intensiva del Gruppo della durata di tre anni, di cui uno all’estero. E’ la prima volta che la Banca apre le selezioni all’esterno. All’annuncio di questa opportunità hanno risposto mille candidati che, a seguito di fasi di selezione successiva basata sul curriculum scolastico, video interviste, conoscenza dell’inglese, sono rimasti in 80 finalisti, equamente distribuiti per genere, provenienti da tutta Italia.Roberto Cascella, Executive Director People management, ha introdotto i lavori. “Ai partecipanti della giornata di ieri ho dato due ...

TORINO - Si sono svolte il 20 dicembre al grattacielo dia Torino le selezioni per l'assunzione di venti neolaureati di eccellenza che saranno inseriti nell'International Graduate Program, il percorso di formazione intensiva del Gruppo della ..." Abitare Sostenibile Centro Italia", è destinata a proseguire grazie a un accordo conrelativo al rifinanziamento del debito esistente e a un incremento " pari a 3,5 milioni di euro "...Il Webranking Europe 500 2022-2023 incorona Intesa Sanpaolo prima banca in Europa per trasparenza nella comunicazione istituzionale e finanziaria.(Teleborsa) - Sono 1.000 i candidati che ieri si sono presentati al grattacielo di Intesa Sanpaolo, a Torino, per l'assunzione di venti neolaureati di eccellenza, da inserire ...