Colti in flagranza di reato 3 ladri di appartamenti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) CRONACA DI ROMA – Rimane costante l’impegno della Polizia di Stato volto alla repressione di quei reati predatori che, vedendo come vittime le persone anziane, sono particolarmente attenzionati. Accanto alla campagna di prevenzione condotta dalla Questura di Roma attraverso incontri, seminari e diffusione di materiale informativo, continua quell’attività investigativa che, già nei giorni scorsi, ha permesso di fermare i presunti autori di 3 rapine in danno di altrettante donne anziane. Inoltre, a inizio dicembre, i poliziotti della V Sezione della Squadra Mobile avevano arrestato altre 3 persone gravemente indiziate di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, sempre nei confronti di anziani. In concomitanza con le festività natalizie, le scrupolose attività di prevenzione e repressione condotte dai poliziotti della Questura di Roma, hanno ...

Cinque Quotidiano

7 le persone sono state arrestate poiché gravemente indiziate del reato di furto aggravato.indi reato 3 ladri di appartamenti. Rimane costante l'impegno della Polizia di Stato volto alla repressione di quei reati predatori che, vedendo come vittime le persone anziane, sono ...... in cui alcuni esponenti politici e i loro 'cerchi magici' sono statiindi reato per le sospette tangenti dal Qatar all'Europarlamento. Fratelli d'Italia Senigallia ROMA, COLTI IN FLAGRANZA DI REATO 3 LADRI DI ... INDUNO OLONA – E’ stato colto in flagranza di reato la sera di sabato 17 dicembre. I Carabinieri della Stazione di Arcisate stavano effettuando dei controlli quando hanno notato una autovettura Hyndai ...Una rapinatrice è stata arrestata nel cuore della notte nella casa di Robert De Niro mentre cercava di rubare i regali sotto l’albero di Natale. Shanice Aviles, 30 anni, è stata avvistata da poliziott ...