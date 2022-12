Calciomercato – Ecco Scalvini | obiettivo di Milan e Inter | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Non a caso oltralpe è tornato a circolare questa ipotesi: per Zidane prima c'è la Francia, ma in caso di conferma di Didier Deschampsche i suoi pensieri sarebbero rivolti alla Juve e non ad ...La Juve è diventata la pista più probabile per il ritorno in panchina di Zidane, che può far arrivare a Torino una sfilza di campioni e Palloni d'Oro gratisZinedine Zidane non è un nome che si ... Calciomercato Inter, obiettivo Scalvini: ecco chi è, numeri e curiosità Anno dopo anno, un po' suggestione e un po' sogno, torna d'attualità il profilo di Zinedine Zidane. Un po' come succede per Antonio Conte, con meno conti da regolare però. L'allenatore francese, infat ...Solo pochi mesi fa sembrava che l'esterno Robin Gosens fosse destinato a un breve passaggio all'Inter. Ora, a distanza di tempo ...