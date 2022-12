Benzema adieu | i numeri con la Francia VIDEO

QUOTIDIANO NAZIONALE

Karimha deciso di chiudere la propria carriera con la Nazionale francese. In rottura con l'allenatore Didier Deschamps, il 35enne nel giorno del suo compleanno ha annunciato sui suoi social l'addio ...Paris Saint - Germain: la più che probabile unica Champions con l'irreale Messi - Neymar - Mbappé a disposizione sbatte contro il famigerato "miedo escenico" e unai confini della ... Benzema saluta: "Adieu, Francia" Benzema dice addio alla Francia. Il motivo Deschamps ha aspettato Varane ma non lui Karim Benzema ha deciso di dire addio alla Nazionale francese dopo aver solo sfiorato la partecipazione al Mondiale ...Adieu, addio. Formalmente anche Karim Benzema è nella lista dei 26 francesi arrivati secondi nel mondiale, ma in pratica il centravanti del Real Madrid non ha giocato neanche un minuto, anzi: è tornat ...