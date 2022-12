Bardo è il trionfo del kitsch d’autore di Iñárritu

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A proposito di, la Cronaca Falsa di Alcune Verità, il nuovo film di Alejandro Gonzálezpassato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia e poi atterrato dal 16 dicembre sulla Netflix (in una versione saggiamente scorciata di 22 minuti), si è subito parlato di Fellini. In realtà 8½, riferimento obbligato e imitatissimo da tutti quei cineasti che vogliono mettere insieme autobiografismo e metacinema, c’entra fino a un certo punto. Certo, è vero: in– il cui titolo rimanda allo stadio liminale tra morte e rinascita teorizzato da alcune scuole buddhiste – ci sono entrambi gli elementi. L’aspetto autoriflessivo è scoperto, il protagonista infatti è un cineasta, Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho), giornalista e documentarista messicano di fama planetaria, trasferitosi da anni negli Stati Uniti e tornato in ...