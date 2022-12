Ucraina | Putin | “Situazione in territori annessi estremamente difficile”

Il Presidente russo Vladimir, in Kirghizistan, non poteva essere più diretto: ' Il lavoro ha ... Ora, dopo che l'operazione militare speciale lanciata nel febbraio 2022 da Mosca controe ......di tetto ai prezzi è un risultato per nulla scontato e abbiamo così risposto all'uso cheha ... Il ministro osserva poi che 'in questo momento di crisi energetica dovuta alla guerra in...Non appena l'inverno gelerà il terreno umido, le parti in guerra potranno tornare all'offensiva in Ucraina. Oltre ai punti focali di Kreminna e Bakhmut, si ipotizza che presto potrebbero esserci dei f ...Milano, 20 dic. (LaPresse) - La situazione nelle quattro aree dell'Ucraina orientale - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson - annesse da Mosca a settembre ...