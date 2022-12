(Di martedì 20 dicembre 2022) Il ministro dell’Istruzione ha dettoall’uso deidurante le lezioni. D’ora in poi sarà possibili usare il cellulare o altri analoghi dispositivi elettronici solo per scopi didattici previo permesso del professore. durante le lezioni Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato a

Adnkronos

ai cellulari in classe. È stata diffusa oggi alle scuole una circolare, firmata dal ministro ... inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano NazionaleDigitale (PNSD) ...L'interesse comune che intendo perseguire è quello per unaseria, che rimetta al centro l'apprendimento e l'impegno. Una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato ha anche ... Scuola, stop ai cellulari in classe: inviata circolare a istituti Conferma alle scuole del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi, senza l'introduzione di sanzioni.Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato una circolare poi diffusa alle scuole e contenente le indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi ele ...