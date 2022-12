ItaSportPress

Dresda si giocherà questa sera, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 15:30 italiane. Si tratta della penultima amichevole che la formazione di Stankovic giocherà in vista della ...... mentre in serata ancora spazio al basket europeo con Brescia impegnata in Eurocup e laSassari che sarà protagonista in Champions League. Per quanto riguarda il calcio Spezia e... Sampdoria-Dinamo Dresda, orario e dove vederla oggi Giornata piena oggi per la Sampdoria nel ritiro di Antalya. In mattinata allenamento tattico, nel pomeriggio amichevoli contro i tedeschi della Dinamo Dresda ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...