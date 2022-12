Raspadori | «Giuntoli e Spalletti mi hanno trasmesso fiducia Venire qui una mia scelta»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Giacomo, attaccante del Napoli, ha parlato del suo arrivo in azzurro e degli obiettivi stagionali al Corriere dello Sport Giacomo, attaccante del Napoli, ha parlato del suo arrivo in azzurro e degli obiettivi stagionali al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «a Napoli è stata una mia. Sono stato preso in mezzo da, le loro parole miconvinto e spinto a scegliere questa piazza importante. Abbiamo otto punti di vantaggio ed è sempre meglio che inseguire, a gennaio inizia un nuovo campionato. Mondiale? In questo mese ho avvertito tanta sofferenza per non essere la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

