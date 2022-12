“Mbappe è morto” | la vergogna del Mondiale in Qatar

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo la vittoria clamorosa dell’Argentina sulla Francia ecco che non poteva mancare la polemica: dallo spogliatoio bianco-azzurro si è levato un coro poco gradito dal pubblico del web. La tripletta di Mbappè non ha potuto nulla contro i piedi di Messi, che con la sua di tripletta ha contribuito ad assicurare la Coppa del Mondo alla sua squadra sud americana. “Mbappé è”, il coro (DirettaNews.com)Dopo anni l’Argentina torna a vincere ilFifa, edizione 2022, la terza vittoria nella storia. L’onore di alzare la coppa al cielo, trionfante e con un sorriso smagliante in volto, è toccato alla maglia numero 10, Lionel Messi. E piovono così foto del mito che stringe tra le mani l’unica coppa che mancava nel suo repertorio. Lionel Messi, detto Leo, è uno dei calciatori più premiati nella storia. Conta la bellezza di 35 trofei, che lo hanno visto ...

Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, continua a far parlare di sé per gli atteggiamenti durante i festeggiamenti. Dallo spogliatoio argentino è partito un coro: "Un minuto di silenzio, è morto Mbappé". Festeggiamenti argentini a Fiumicino Doha - Roma - Buenos Aires. Il viaggio di ritorno della Nazionale Argentina verso casa, si articola in questo modo. Lo spogliatoio dell'Argentina deride Mbappé sotto gli occhi di Messi: "Silenzio, è morto". È morto un tifoso dell'Argentina, paura anche per i calciatori: le conseguenze della festa, la squadra si è laureata campione del mondo.