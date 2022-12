L’astensione arena i piani di Saied? Il punto di Freganti Ispi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sabato 17 dicembre il presidente Kais Saïed ha portato i tunisini al voto per eleggere la nuova Assemblea, dopo averla congelata e successivamente dissolta nel luglio 2021. La missione che il Capo dello Stato si è dato, comprimendo le istituzioni democratiche e accentrando poteri e attività sul suo ufficio, è passata cinque mesi fa dal referendum costituzionale e ora dalle urne. I risultati saranno frutto di un conteggio che durerà fino al mese prossimo, ma intanto un dato è chiaro: ha votato meno del 9% degli aventi diritto. “Il tasso di astensione record (intorno al 91%) è una riprova del crescente scollamento tra la popolazione tunisina e le dinamiche politiche in atto nel paese”, spiega Lorenzo Fruganti, ricercatore del MENA Desk dell’, a Formiche.net. Il giorno del voto era stato scelto per arricchire di simbolismo il momento. Undici anni fa, il 17 dicembre, ...

EuNews

Questi ultimi sono però rallentati dal traffico intenso dovuto al fatto che in molti, temendo gli effetti dell'dal lavoro, hanno preso'auto per andare e tornare dal lavoro o per fare le ...... in un'dal lavoro senza precedenti nella storia del servizio sanitario britannico (NHS). ...un aumento del 19% in busta paga e afferma che gli aumenti inferiori all'inflazione compromettono'... La proposta sulla strumentalizzazione dei migranti non passa