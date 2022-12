(Di martedì 20 dicembre 2022) Le parole di Libor, ex attaccante della Lazio, sull’dell’Argentina Lionel. I dettagli Liborha parlato Sport.ceskatelevize.cz. L’ex attaccante della Lazio si è espresso su Lionel, suo compagno di squadra in biancoceleste. PAROLE – «Nell’uno contro uno faceva male. Era un bulldog che non lasciava passare nulla. Anche in allenamento ha giocato con il massimo impegno, ma sempre nell’ambito del fair play. Si preoccupava di dare l’esempio agli altri. Se poteva essere già un? Sì, ma all’epoca lo consideravo prima di tutto come un eccellente compagno di squadra con cui era incredibilmente divertente stare. Anche se mi dava un po’ fastidio che si prendesse gioco del mio naso ogni giorno, ma l’ho presa bene alla fine. Invece, nei momenti ...

Lazio News 24

Le parole di Libor, ex attaccante della Lazio, sull'allenatore dell'Argentina Lionel. I dettagli Liborha parlato Sport.ceskatelevize.cz. L'ex attaccante della Lazio si è espresso su Lionel, suo compagno di squadra in biancoceleste. PAROLE - "Nell'uno contro uno ...Le parole di Libor, ex attaccante della Lazio, sull'allenatore dell'Argentina Lionel. I dettagli Liborha parlato Sport.ceskatelevize.cz. L'ex attaccante della Lazio si è espresso su Lionel, suo compagno di squadra in biancoceleste. PAROLE - "Nell'uno contro uno ... Kozak: «Scaloni allenatore già in campo, un orgoglio averlo avuto come compagno di squadra» Le parole di Libor Kozak, ex attaccante della Lazio, sull’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni. I dettagli Libor Kozak ha parlato Sport.ceskatelevize.cz. L’ex attaccante della Lazio si è espresso ...Libor Kozak, ex centravanti della Lazio, ha fatto i complimenti al suo ex compagno Scaloni per la vittoria dei Mondiali con l’Argentina Intervistato da Sport.ceskatelevize.cz., Libor Kozak, ex attacca ...