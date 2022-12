Inter | Ausilio | «Con il Napoli partita importante | ma non fondamentale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le parole del direttore sportivo dell’, Piero: «Abbiamo una squadra competitiva, il mercato sarà fatto con i rientri» Pierovince il ‘Premio Maestrelli’ al Festival del calcio italiano come miglior direttore sportivo.cettato dai cronisiti presenti racconta a tutto tondo anche l’attuale situazione in casa. Di seguito le sue parole.– «visto quante ne mancano direi di no. Dobbiamo iniziare bene, c’è determinazione, motivazione, la squadra sta lavorando già da qualche giorno insieme. Dobbiamo cercare di recuperare più punti possibili». RINNOVO SKRINIAR – «C’è sempre ottimismo, per chi fa questo lavoro ci dev’essere. Stiamo negoziando, parlando, abbiamo fatto ...