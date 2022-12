Il ‘caso acqua’ approda in Consiglio e sale la tensione | in Aula è scontro sui dati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl 17 novembre Clemente Mastella firmava l’ordinanza che disponeva il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per una fetta consistente della Città. Trascorsi trenta giorni, la questione arriva all’attenzione del. Lo fa su sollecitazione dell’opposizione, oggi ina ranghi ridotti per le tante assenze annunciate. Come si ricorderà, era stata chiesta una diversa calendarizzazione dei lavori, istanza bocciata dal presidente Renato Parente (leggi qui). Dato stigmatizzato con veemenza nelle sue conclusioni dal vicesindaco Francesco De Pierro (“prima scrivono al Prefetto e poi chiedono il rinvio”). Ai presenti, dunque, il compito di fare da controcanto alla relazione dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. Parla a lungo l’esponente della giunta di palazzo Mosti, ripercorrendo le tappe della vicenda e ribadendo ...