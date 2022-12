Il Cantante Mascherato insiste con gli elementi di Ballando | in arrivo Iva Zanicchi e il ‘mascherato per una notte’

(Di martedì 20 dicembre 2022) Milly Carlucci - IlTra le pecche de Ilc’era l’eccessivo attingere al mondo dicon le Stelle, che sembra debba per forza “aleggiare” anche nella prossima edizione, che avrà l’arduo compito di farsi largo nel sabato sera di Rai 1 (dal 18 marzo 2023) contro il Serale di Amici. Nello showdi Milly Carlucci sono infatti innovità direttamente dal “compare” ballerino. La giuria viene rinnovata (e questo è un bene!) proprio con uno dei finalisti dell’edizione in corso di: Iva. La, già quest’anno ospite tra i giudici de Il, viene arruolata in sostituzione di Arisa, tornata ...

imusicfun.it

Prima di approdare al Grande Fratello Vip , dove è opinionista insieme a Sonia Bruganelli, laè stata a Il, Fuori dal coro, The Voice Senior, Quelle brave ragazze. E il ...... A secret night with Kylie Minogue, Soccer aid, The big Night of Musicals, The National lottery's New year's eve Big Bash e Dance monsters ( una particolare versione de ilma con ... Il Cantante Mascherato 2023, cambia la giuria del talent di Milly Carlucci Nella primavera del 2023 tornerà in prima serata su Rai Uno Il Cantante Mascherato con la sua quarta edizione. Nelle scorse ore sarebbe stata ...Da qualche anno l'opinionista del Grande Fratello Vip spopola sul piccolo schermo, tra Rai e Mediaset: il giornalista ha rivelato il motivo ...