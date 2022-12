ItaSportPress

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "fa togliere ...Sono dieci i giocatori squalificati in serie B dalsportivo. Una giornata di stop ad Adorni ... Nessun provvedimento contro il. TECNICI - Stop per una giornata per il vice di Mignani nel ... Genoa, giudice fa togliere bandiera dallo scoglio dopo esposto tifosi Sampdoria La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Bari-Genoa sarà sicuramente il match clou del Boxing Day di Serie B, valido per la 19^giornata, ultima del girone d'andata. Le due squadre vivono un ottimo momento di forma: il Bari, ...