È stata anche la finale di Di Maria

(Di martedì 20 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Le telecamere lo hanno cercato nei momenti più tempestosi della partita, come un regista cercherebbe, potendo farlo, gli occhi di un uomo che assiste a un naufragio dalla spiaggia. Ma che, nonostante la distanza, non si sente sicuro. I suoi occhi giganti riflettevano come due pozze d’acqua le luci dello stadio e si capiva che aveva qualcosa da perdere, tutto da perdere. In un evento che sembrava trascendere il piano individuale persino di Lionel Messi, andando persino oltre la mistica di un suo gol vincente (addirittura di due suoi gol vincenti), della sua “umanizzazione”, gli occhi di Angel dici tenevano inchiodati all’aspetto più umano di tutta quella faccenda. Eravamo in Qatar, l’Argentina stava ...