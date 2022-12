Australian Open 2023 | invasione azzurra nelle qualificazioni a Melbourne

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una vera e propriain vista delledegliche prenderanno il via il 9 gennaio sui campi in cemento diPark, in Australia. Saranno, infatti, ben sedici i rappresentanti del tennis italiano nel tabellone maschile a giocarsi l’accesso nel main draw del primo Slam dell’anno venturo. Tra gli uomini, l’Italia potrà contare su Marco Cecchinato (n.101 ATP), Francesco Passaro (n.119 ATP), Matteo Arnaldi (n.134 ATP), Luca Nardi (n.135 ATP), Franco Agamenone (n.139 ATP), Mattia Bellucci (n.153 ATP), Giulio Zeppieri (n.161 ATP), Flavio Cobolli (n.171 ATP), Andrea Pellegrino (n.181 ATP), Riccardo Bonadio (n.187 ATP), Raul Brancaccio (n.194 ATP), Francesco Maestrelli (n.200 ATP), Luciano Darderi (n.206 ATP), Gianluca ...

ENTRY - LIST QUALIFICAZIONI2023 Zhizhen Zhang n.99 Atp Alejandro Tabilo 100 Marco Cecchinato 101 Radu Albot 103 Emilio Gomez 104 Juan Pablo Varillas 105 Denis Kudla 106 Jason Kubler 107 Hugo Gaston 108 Tim van ... Australian Open 2023, saranno 18 gli azzurri nell'entry-list delle qualificazioni Pubblicata la lista dei partecipanti al tabellone di qualificazione dell'Australian Open 2023. Ci sono tanti intriganti, tra cui sedici di italiani. I primi azzurri in lista sono Cecchinato e Passaro.Il primo slam del 2023 scatterà lunedì 9 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park: la lista completa e i dettagli ...