Apple TV si appresta a sbarcare sugli smartphone Android

(Di martedì 20 dicembre 2022) Secondo alcuni rumors, gli utenti dipotranno contare in futuro sull'appTV per godere dei contenutiTV+ L'articolo proviene da Tutto

TuttoTech.net

Con l'approvazione dello standard Matter , fortemente voluto da una manciata di aziende (Google, Amazon,e Zigbee Alliance) e che oggi conta centinaia di sostenitori, il mercato sia ...... con il Find X5 Pro, adesso Oppo sia disturbare la mela morsicata anche nel mercato degli auricolari wireless " pro ", dovedomina con le AirPods Pro e Oppo potrebbe presto arrivare ... Apple stravolge i piani per Mac Pro e punta sui monitor con Apple Silicon (Gurman) Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In Europa Apple aprirà iOS agli store di terze parti: un cambiamento importante figlio delle novità normative nel Vecchio Continente.