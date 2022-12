Twitter | Musk perde sondaggio | per il 57 | 5% deve lasciare la guida

Agenzia ANSA

Leggi anchelancia il sondaggio: "Devo dimettermi" La rivoluzione di Elonpuò cambiare il mondo dei social A pesare sul giudizio degli utenti, sicuramente, le polemiche che hanno ...Malumori sempre più forti: 'Non c'è niente che non va, solo che il nostro Ceo lavora per un'altra azienda'. Il titolo ha perso oltre il 55% in un ... Un nuovo sondaggio di Musk: 'Devo dimettermi da ad di Twitter' Elon Musk dovrebbe abbandonare la guida di Twitter. È il risultato clamoroso del sondaggio lanciato sulla piattaforma dal miliardario stesso nelle scorse ore, che a sorpresa aveva invitato gli utenti ...Malumori sempre più forti: "Non c'è niente che non va, solo che il nostro Ceo lavora per un'altra azienda". Il titolo ha perso oltre il 55% in un anno ...